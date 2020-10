Ambulancehelikopter wordt opnieuw ingezet voor vervoer coronapatiënten

nieuws

Foto: Michael Huising - 112groningen.nl

De ambulancehelikopter wordt vanaf maandag opnieuw ingezet om coronapatiënten te vervoeren. Afgelopen voorjaar gebeurde dit ook al.

Het gaat om de helikopter PH-HOW. Normaal is dit de reserve-helikopter voor het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden die op Lelystad gestationeerd staat. In de nieuwe rol zal de ambulance-heli vanaf vliegbasis Volkel gaan vliegen. Het Radboud UMC in Nijmegen gaat samen met de mobiele teams van andere ziekenhuizen zorgen voor de bemanning. Deze bestaat uit een spoedarts en een speciale verpleegkundige.

De bedoeling is dat coronapatiënten van intensive cares te vervoeren naar andere ziekenhuizen elders in het land of naar Duitsland. De inzet is nodig omdat ziekenhuizen in verschillende regio’s kampen met capaciteitsgebrek. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, het LCPS, gaat de bewegingen coördineren. Behalve de helikopter gaan er voor de verplaatsingen ook ambulances ingezet worden.

Afgelopen voorjaar werden er verschillende coronapatiënten vanuit het zuiden van het land met de helikopter naar het UMCG en het Martini Ziekenhuis gebracht.