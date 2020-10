Amateurvoetbaloverzicht: VVG wint, PKC’83 verliest, ON gelijk

sport

Foto Martijn Minnema: Oranje Nassau - Winsum

In 1E bleef VVG zonder puntverlies, bleef Oranje Nassau ongeslagen en PKC’83 zonder zege. Gorecht wist een klasse lager wel te winnen, the Knickerbockers verloor. Na twee monsterzeges deed Groen Geel het nu eens bescheiden.

Door Martijn Minnema

1E

Oranje Nassau bleef thuis tegen Winsum steken op 0-0 en mocht daar niet geheel ontevreden mee zijn. Aanvallend wisten de Stadjers weinig potten te breken en het zag de gasten na rust driemaal het aluminium raken. Voor rust waren de kansen schaars, na rust raakte Winsum in de eerste tien minuten paal en lat. Oranje Nassau dacht een strafschop te krijgen, maar de arbiter van dienst lag de bal net buiten de zestien waarna Paul Bergtop de vrije trap niet in een doelpunt om wist te zetten. Vier minuten voor tijd raakte Winsum nogmaals de kruising. ON staat na 3 duels op 5 punten.

VV Groningen kent een prima seizoensstart, na twee duels heeft het de volle winst. Op bezoek bij Drachtster Boys werd vanmiddag met 2-3 gewonnen. Na een wereldgoal van de thuisclub (schot wat van 40 meter doel trof) kwam VVG via Gorissen vlot langszij. Na rust bezorgde Tyson dos Santos VVG met twee treffers een 1-3 voorsprong. Drachtster Boys kwam kort voor tijd nog terug tot 2-3.

PKC’83 staat na drie duels nog maar op 1 punt. Net als vorige week werd thuis met 1-3 verloren, deze keer van d’ Olde Veste 54. PKC’83 kende nog wel een bliksem start dankzij een snelle treffer van Koen Hateboer, maar zag Olde Veste nog voor rust op gelijke hoogte komen en halverwege de tweede helft de leiding nemen. Kort voor tijd werd het duel met de 1-3 beslist.

2J

Gorecht kwam op 6 uit 3 dankzij een 4-0 zege op Elim. The Knickerbockers verloor thuis met 1-2 van het nog puntloze DZOH en blijft daardoor na 3 duels op 3 punten staan.

3C

Na twee monsterzeges deed Groen Geel het tegen Omlandia wat rustiger aan, er werd wel gewonnen, 2-0. Ook Velocitas bleef zonder puntverlies,dankzij een 0-2 zege in de derby tegen Helpman. Be Quick 1887 won met 3-1 van Glimmen, SC Stadspark blijft na een thuisnederlaag tegen Aduard 2000 puntloos.

In 4C bleef Mamio dankzij een 4-1 zege op OKVC zonder puntverlies. Titelfavoriet VVK won in 5D met 0-7 bij Blauw Geel met 4 treffers van Tim van der Molen.

