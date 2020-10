Amateurvoetbal: Zeges voor VVG en ON; VVK wint derby

sport

Foto Martijn Minnema: VV Groningen - Balk

In de eerste klasse E heeft VV Groningen ook zijn derde wedstrijd weten te winnen, Oranje Nassau won dankzij 4 treffers van Thomas Careman bij Burgum. In 3C bleven Velocitas en Groen Geel zonder puntverlies. In 5D won VVK de derby tegen Groninger Boys.

Door Martijn Minnema

1E

VV Groningen heeft vanmiddag ook zijn derde duel gewonnen, thuis tegen Balk werd het een dikverdiende 3-1 zege. VVG kwam vlot op voorsprong, in de 7′ minuut scoorde Jamal Fadili op aangeven van Ifaey Gorissen de 1-0. Nog net binnen het kwartier kwam Balk via Johan Lyklema op 1-1, hij schoot na een goeie aanval van dichtbij raak. VVG had het meeste balbezit maar raakte na een half uur de controle over de wedstrijd wat kwijt waardoor ook Balk enig gevaar wist te stichten.

Na rust was VVG echter heer en meester en gaf het vrijwel niks meer weg. Na 72 minuten kreeg VVG een penalty die door Tyson Dos Santos benut werd. VVG kreeg legio kansen om verder uit te lopen, maar alleen invaller Mitchell van Kalsbeek wist nog te scoren, in de 85′ minuut bepaalde hij de eindstand op 3-1.

VVG staat nu tweede en speelt volgende week thuis tegen koploper Olde Veste’54.

Oranje Nassau won op bezoek bij koploper FC Burgum met 2-4. Held van de dag bij Oranje Nassau was Thomas Careman. Hij bracht ON in de 30′ minuut op gelijke hoogte nadat Burgum 7 minuten eerder op 1-0 was gekomen. Burgum moest na een rode kaart met 10 man verder, maar kwam 13 minuten na rust wel weer op voorsprong. Daarna begon de Grote Careman show, in de 75′ minuut maakte hij uit een strafschop de 2-2, zeven minuten later zette hij ON op voorsprong en in de 88′ minuut bracht hij met zijn vierde treffer de eindstand op 2-4. Careman staat na 4 duels al op 10 treffers. ON staat met 8 uit 4 derde.

2J

In 2J werd het duel van the Knickerbockers afgelast. Gorecht kwam op 9 uit 4 dankzij een 0-4 zege uit bij SV Bedum.

3C

In 3C leek Groen Geel op weg naar de eerste nederlaag, bij rust keek het in Aduard tegen een 2-0 achterstand. Na rust herpakte Groen Geel zich en pakte door drie treffers in de slotfase alsnog een 2-4 zege. Ook Velocitas bleef zonder puntverlies, thuis werd met 5-1 van Noordwolde gewonnen.

5D

De kraker in 5D tussen VVK en Groninger Boys eindigde in een 5-3 zege voor VVK. Bij rust stond Groninger Boys nog op een 1-2 voorsprong, na rust stelde VVK orde op zaken en nam een 4-2 voorsprong. Groninger Boys kwam nog terug tot 4-3 maar kort voor tijd besliste Roeland Wouda het duel met de 5-3. Voor Groninger Boys was het het eerste puntverlies, VVK heeft na 3 duels nog de maximale score.

