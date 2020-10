Amateurvoetbal: Winst GRC, GVAV en Gruno; Stadspark verliest

nieuws

Foto Martijn Minnema: GVAV - Rolder Boys

In de Zondag Eerste Klasse heeft GRC zijn derde zege geboekt, Stadspark bleef puntloos. In de Tweede Klasse behield GVAV Rapiditas zijn 100% score, won Gruno de stadsderby bij Lewenborg en speelde Helpman gelijk.

Door Martijn Minnema

GRC boekte vanmiddag in Leeuwarden bij FVC zijn derde opeenvolgende zege. Een vroege voorsprong (Erwin Alt, 3′ minuut) werd halverwege de eerste helft ongedaan gemaakt door Leon Faber. In de openingsfase van de tweede helft nam GRC via Yannick van Duyn en Erwin Alt een 1-3 voorsprong. Kort voor tijd deed FVC nog iets terug, maar verder dan 2-3 kwamen de Friezen niet. GRC staat derde met 9 uit 4.

Stadspark heeft vanmiddag ook zijn derde duel verloren. Na de midweekse 5-1 nederlaag in Heerenveen ging het nu wederom mis in Friesland, uit bij Jubbega werd met 3-0 verloren. Stadspark kreeg voor rust al twee keer rood (Sergio Marcos en Frank Volkers) en moest een kwartier na rust zelfs met 8 man verder nadat Jord Blokker zijn tweede gele kaart kreeg. Jubbega kwam in de 72′ minuut op 1-0 en liep uiteindelijk nog uit naar 3-0. Stadspark staat met 0 uit 3 laatste.

In de Tweede Klasse L kwam GVAV Rapiditas op 9 uit 3 dankzij een 3-1 zege op Rolder Boys. Tussen de 7′ en 9′ minuut werd er drie keer gescoord. Eerst zette Jordi Paapst GVAV Rapiditas op 1-0, een minuut later scoorde Ferdi Hidding 1-1 en weer een minuut later zette Leon Knol GVAV Rapiditas weer op voorsprong. GVAV Rapiditas gaf daarna weinig weg en kwam na een uur op 3-1 wat ook de eindstand bleek. GVAV Rapiditas staat eerste.

De derby tussen Lewenborg en Gruno werd een prooi voor de gasten, dankzij een hattrick van Nicky Smid stond Gruno bij rust al op een 0-3 voorsprong. Kort voor tijd scoorde Armando Kremer de eretreffer namens Lewenborg. Gruno staat vierde met 5 uit 3, Lewenborg negende met 3 uit 3.

Helpman speelde ook zijn tweede duel gelijk, uit bij Annen werd het 1-1. Rik Seuren scoorde na een uur de gelijkmaker voor Helpman wat op 2 uit 2 staat na twee gelijkspelletjes.

In 3B wist Forward na drie remises een keer te winnen, thuis tegen SVZ werd het 2-0. Groninger Boys verloor drie van zijn vier duels, deze keer thuis tegen koploper Muntendam, met liefst 1-7. Forward staat met 6 uit 4 vijfde, Groninger Boys met 3 uit 4 twaalfde.