Amateurvoetbal: Ruime zege voor GRC; FC Lewenborg onderuit

sport

Foto Martijn Minnema: GRC - WVV

In de Zondag Eerste Klasse boekte GRC een overtuigende zege op WVV, een klasse lager ging FC Lewenborg onderuit in Stadskanaal. De wedstrijden van SC Stadspark (1F), GVAV Rapiditas, Helpman en Gruno (2L) gingen niet door vanwege coronabesmettingen her en der.

Door Martijn Minnema

GRC won thuis met 5-1 van WVV, dat was mede te danken aan een bliksemstart. Twee niet al te handige overtredingen leverden GRC in de eerste 5 minuten twee strafschoppen op die beide door Erwin Alt benut werden. WVV herstelde zich van de zwakke start en kwam na 20 minuten terug tot 2-1, maar zag Yannick van Duyn op slag van rust de marge weer terug brengen naar twee treffers. Na de 4-1 van Robin van Linschoten halverwege de tweede helft was de wedstrijd wel zo’n beetje gespeeld, kort voor tijd maakte Jasper Kingma er nog 5-1 van. GRC staat met 6 uit 3 vierde.

In 2L ging FC Lewenborg met 3-0 onderuit bij Stadskanaal. Kort voor rust werd het 1-0 en nadat Stadskanaal met 10 man verder moest liepen ze in de slotfase nog uit naar 3-0. Lewenborg staat op plek 7 met 3 uit 2.

In 3B verloor Groninger Boys met 3-2 bij ZNC, wat in de slotfase een 1-2 achterstand om wist te buigen. Forward speelde bij HSC voor de derde keer dit seizoen gelijk, 2-2. Tomas Butz redde kort voor tijd een punt voor Forward. Groninger Boys en Forward staan beide met 3 uit 3 in de middenmoot.

In 4C verloor VVK met 2-5 van MOVV, ook daar zat het venijn in de staart met 3 treffers van MOVV. VVK staat voorlaatst met 0 uit 3.