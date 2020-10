Amateursport wordt stilgelegd: “Jammer, maar niet het eind van de wereld.”

Het kabinet gaat dinsdagavond waarschijnlijk aankondigen dat amateursporten worden stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor voetballer Twan Nieboer van Be Quick is dat jammer, maar volgens hem zijn de gevolgen vooral groot voor de clubs.

Vorig jaar ging Nieboer naar de Verenigde Staten om daar te studeren en te voetballen, maar door het coronavirus werden sporten ook daar stilgelegd in maart en moest hij zijn studie online volgen. Hij kwam terug naar Nederland en kon hier bij zijn oude club Be Quick voor een half jaar aan de gang, maar ook dat lijkt nu in het water te vallen. “Het zat er wel een beetje aan te komen. Het is heel vervelend, maar aan de andere kant is voetbal ook maar een bijzaak. Er zijn veel belangrijkere dingen op dit moment wat mij betreft.”

Hij denkt dat de gevolgen voor de clubs wel heel groot kunnen zijn. “Er zijn geen kantine-inkomsten meer, dat er niet gevoetbald wordt is financieel voor clubs heel lastig. Ik denk dat dat het meest vervelend is van deze maatregel. Wedstrijden spelen met je club is gewoon het leukste wat er is, maar het is niet de belangrijkste zaak.”