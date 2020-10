“Als je je eigen hoofd op een billboard ziet, is dat wel even schrikken”

Lian de Boer, werkzaam als adviseur bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Groningen, is genomineerd voor verkiezing van de Ambtenaar van het jaar van het netwerkplatform Publiek Denken. Ondernemers uit de Stad zijn inmiddels een campagne gestart om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen voor de 31-jarige ‘topper die de gemeente Groningen zeker niet los moet laten!’

Vanaf woensdagavond stond De Boer een dag lang op het vijftien meter hoge LED-scherm langs de A28 bij Assen, allemaal dankzij de ondernemers die de haar steunen. “Die reacties die ik nu al heb gekregen, maken dit al helemaal leuk. Dit is nu al mooi wat dit nu al brengt”, vertelt De Boer zelf.

“Het is niet meer dan terecht dat de altijd goedgemutste en altijd scherpe Lian de Boer op deze mooie lijst staat, vertelt oud-wethouder Joost van Keulen. “Zij weet als geen ander zaken voor elkaar te krijgen en gaat verder waar anderen allang waren afgehaakt. Zonder irritant-drammerig te worden. Ze is professioneel als het moet en houdt van een geintje als het kan. Het mooiste compliment is toch wel dat ik regelmatig ondernemers heb moeten verzekeren dat ze echt wel bij de gemeente zit. Er gaat niets boven Lian.”

Lian moet eerst in de top-12 terechtkomen om mee te doen aan de finale van de verkiezing. Stemmen kan nog tot 28 oktober 18.00. Op dinsdag 15 december wordt bekendgemaakt wie Ambtenaar van het Jaar 2020 is.