Al enkele avonden ‘hoog, stofzuigerachtig, piepend geluid’

Stadjers horen al twee avonden een vreemd geluid. Het wordt gehoord in de Parkweg, de Grunobuurt, Kostverloren, bij het Martiniziekenhuis en op het Zuiderdiep.



‘Een hoog, stofzuigerachtig, piepend geluid. Te hoog voor een bromtoon’, aldus raadslid Kirsten de Wrede in een tweet naar de gemeente.

De gemeente vermoedt dat het geluid van de Aanpak Ring Zuid komt en verwijst naar de aannemer.

Hier ook in Kostverloren. Hoge fluittoon, klinkt bijna als een grote mug. (Was al op jacht gegaan). Wind komt uit het zuidoosten, dus zou goed Aanpak Ring Zuid kunnen zijn. Thanks @jbakker1 #Groningen #Kostverloren

— Laurens Edema (@Edemaatje) October 1, 2020