Akkoord over coronaspoedwet: coronaboete naar 95 euro

Foto: still uit livestream tweedekamer.nl

Na lang onderhandelen hebben het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer een akkoord bereikt over de coronaspoedwet. De wet zal binnenkort ingaan.

De onderhandelingen hebben gezorgd voor twee belangrijke wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel. De eerste wijziging is dat de wet maar drie maanden geldig is in plaats van de zes die eerder was voorgesteld. Daarnaast gaat het bedrag van een coronaboete omlaag van 390 naar 95 euro. Ook is er een wijziging in de gevangenisstraf bij het overtreden van afstandsregels en het samenscholingsverbod. Deze wordt verlaagd van een maand naar twee weken. Tot slot staat er in de coronaspoedwet dat er geen bezoekverbod voor verpleeghuizen komt.

In de nieuwe wet heeft de Tweede Kamer meer macht naar zich toe getrokken. Als het kabinet een coronamaatregel wil invoeren, en de Tweede Kamer hierover geïnformeerd heeft, kan de Kamer binnen een week bezwaar maken. Alleen bij noodgevallen kan een maatregel er door het kabinet doorgedrukt worden.

Het kabinet steunt samen met de PvdA, GroenLinks, 50Plus en SGP de spoedwet. Dit betekent dat er zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een meerderheid is. Volgende week wordt de wet behandeld in de Tweede Kamer. De nieuwe wet vervangt alle plaatselijke noodverordeningen.