Foto: Esther Hafkenscheid

De gemeente is tegemoetgekomen aan verzoeken van buurtbewoners om afvalbakken te plaatsen bij de haltes langs de busbaan bij de Koeriersterweg.



In de omgeving dumpten reizigers blikjes, voedselverpakkingen en sinds de coronamaatregelen voor het ov ook veel mondkapjes.

De buurt Laanhuizen is blij dat er nu alsnog bakken bij de haltes zijn gekomen. Er is ook enige verbazing over dat dit blijkbaar niet tot de standaarduitrusting van bushaltes hoort.