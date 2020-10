Aftermovie van een Onvergetelijke Zomer

nieuws

Foto: Mariska de Groot

Kinderen uit Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk, Korrewegwijk en De Hoogte hadden in 2020 de Onvergetelijke Zomer. De aftermovie is nu te bekijken (onder).



Zes weken lang konden kinderen theater spelen, zingen, jammen, dansen, timmeren, jongleren, hutten bouwen, zandkastelen maken en ijsjes eten.

“Juist in deze tijd willen we kijken wat we met kunst en cultuur kunnen betekenen in de wijken van Groningen”, zegt Hannelore Duynstee van VRIJDAG in de Buurt.

Daarom sloeg men de handen ineen met verschillende organisaties in bovengenoemde wijken om de kinderen die hier wonen een onvergetelijke zomer te bieden.

De ‘nagenietfilm’ die Jerry Vinke maakte laat zien wat zo’n samenwerking teweeg kan brengen: