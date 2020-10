Afsluiting Europaweg zorgt ervoor dat corona-testlocatie moeilijker bereikbaar is

nieuws

De afsluiting van de Europaweg zorgt ervoor dat de corona-testlocatie van de GGD aan diezelfde weg moeilijker bereikbaar is. Op social media wordt geklaagd over de slechte informatievoorziening.

De Europaweg is sinds zondagochtend afgesloten wegens asfalteringswerkzaamheden. Dinsdagochtend om 07.00 uur moeten de werkzaamheden klaar zijn en gaat de weg weer open. “Dit is niet slim”, schrijft Harm op Twitter. “De straat afsluiten waar de testlocatie zich bevindt en vervolgens geen omleiding aangeven. Ik kwam vanaf de N7 en moest helemaal terug naar de afslag Meerstad. Vanaf daar ben ik op de gok het industrieterrein op gereden en vervolgens geprobeerd om bij de testlocatie te komen.”

Harm weet uiteindelijk de testlocatie te bereiken maar ook daar gaat het in zijn ogen niet goed. “Er stond een lange rij waarbij er buiten in de kou gewacht moest worden. Verschillende mensen waren aan het hoesten, terwijl verkeersregelaars zonder mondkapje akelig dicht in de buurt van ons kwamen.”

De GGD reageert op Twitter met de reactie dat het vervelend is en dat de opmerkingen doorgegeven zijn aan het team dat belast is met de testafnames op de Europaweg.

