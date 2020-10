‘Acute Opvang’ moet zwervende en ‘bankhoppende’ jongeren uit nachtopvang houden

nieuws

Foto: useche70 via Pixabay

Jeugdzorginstelling Elker, Het Kopland en werkbedrijf WerkPro gaan samenwerken om zwerfjongeren in Groningen sneller te kunnen opvangen. Daarvoor is het programma Acute Opvang in het leven geroepen.

Elker en Het Kopland richten zich vooral op de opvang en de daarna in te zetten hulp. WerkPro biedt dagbesteding en indien nodig onderdak. Acute Opvang moet hulp op maat gaan bieden om te voorkomen dat een dakloze jongere gaat zwerven en als ‘bankhopper’ vaak onzichtbaar wordt voor hulpverleners. “Zwerfjongeren zijn vaak onzichtbaar, omdat ze bij kennissen en vrienden slapen. Ze zwerven lang rond totdat ze in beeld komen bij hulpverleners. Voor Acute Opvang is geen indicatie nodig, zodat we snel en op maat de hulp kunnen bieden die de jongere nodig heeft.“, aldus Bas van Mierlo van Het Kopland.

Doel van Acute Opvang is dat jongeren niet meer in de nachtopvang belanden. De jongeren gaan dan ook gericht werken aan hun toekomst. Daar horen zelfstandig wonen en school of werk bij. Een jongere in nood, die aanklopt bij bijvoorbeeld Jimmy’s of een WIJ-team, kan direct geholpen worden. In een traject van 4 weken krijgt de jongere onderdak en toekomstperspectief. Jorn Broesder van WerkPro: “Een slaapplek is de veilige basis, maar als daarnaast wordt gewerkt aan je toekomst, wordt het een betekenisvol bed.”