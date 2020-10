Actie ‘050voorMoria’ levert 4500 euro op voor Team Humanity

nieuws

De actie050voorMoria op 27 september was een groot succes, aldus de organisatoren. Woensdag is 4500 euro overgemaakt naar team Humanity, dat noodhulp regelt voor het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos.

Bezoekers konden die dag naar EM2 komen en in een pop-upstore kunstwerken kopen, gemaakt door Minervastudenten Ook konden ze een t-shirt laten bedrukken of hun portret laten tekenen. Verder waren een activiteiten voor kinderen en was er een pubquiz, waar meer dan 40 teams aan meededen.

Ook andere initiatieven sloten zich aan bij de actie. Zo liet Citybootcamp mensen bieden op marktplaats voor een vijftal privé-bootcamps, en stichting MartiniKerken collecteerde twee zondagen voor 050voorMoria. De naam is inmiddels veranderd in 050voorHumanity. Er is voortdurend contact met de oprichters van Team Humanity waar ‘050voor’ zich aan verbonden heeft.