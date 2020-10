Aantal ziekenhuisopnames in provincie Groningen loopt op

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opnames van coronapatiënten in provincie Groningen is sinds afgelopen woensdag toegenomen van 55 naar 63. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland, die vrijdagochtend werden gepubliceerd.

Vrijdag zijn 14 van de 63 patiënten in de provincie opgenomen op een Intensive Care, één meer dan afgelopen woensdag.

In de andere Noord-Nederlandse provincies waren zowel stijging als dalingen te zien in het aantal opgenomen patiënten met COVID-19. In Drenthe werden liggen sinds woensdag drie coronapatiënten meer opgenomen, op de IC’s in Drenthe was geen stijging te zien. Het aantal ziekenhuisopnames daalde in Friesland met vijf, waarvan vier op verpleegafdelingen en één op de IC’s.

In Noord-Nederland liggen op dit moment 65 patiënten van buiten de regio opgenomen. Het aantal opnames van deze groep patiënten steeg met twee op de verpleegafdelingen en met één op de Intensive Care-afdelingen. In totaal zijn nu 43 mensen van buiten de regio opgenomen op een verpleegafdeling in Noord-Nederlandse ziekenhuizen, 22 coronapatiënten zijn opgenomen op een IC.