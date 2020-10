Aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt verder af

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groningen is in de maand september verder afgenomen. Dat maakte het UWV donderdag bekend. Volgens de uitkeringsinstantie zorgen de steunmaatregelen van de overheid voor een beperkte instroom en verlaten veel mensen de WW, zowel met als zonder nieuw werk.

Eind september telde Groningen 9.143 WW-uitkeringen (3,0% van de beroepsbevolking), een afname met 501 uitkeringen (-5,2%) ten opzichte van de vorige maand. Na een korte, heftige toename in de maanden maart en april daalt het aantal WW-uitkeringen nu voor voor de vierde maand op rij. In september was de ontwikkeling van de WW in het noorden iets gunstiger dan in de meeste andere regio’s. In alle drie de noordelijke provincies nam het aantal WW-uitkeringen af.

Naast het behoud van werk door regelingen als NOW en Tozo, verlaten veel mensen de WW omdat de maximale duur van hun uitkering afloopt. Volgens het UWV vinden vooral jongeren snel weer werk. Oudere groepen stromen vaker door naar de bijstand als hun arbeidscontract wordt stopgezet of afloopt.