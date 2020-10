Aantal studenten RUG stijgt met bijna tien procent

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Eind oktober stonden ruim 36.023 studenten ingeschreven bij de Rijksuniversiteit Groningen, een stijging van ruim 9,8% ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal nieuwe Nederlandse eerstejaars bachelor- en masterstudenten aan de RUG is dit collegejaar flink groter dan vorig jaar. Een verklaring hiervoor is dat er, als gevolg van de coronamaatregelen, aanzienlijk meer eindexamenkandidaten voor het vwo zijn geslaagd. Vermoedelijk nemen ook minder geslaagden een tussenjaar door de coronacrisis. In totaal studeren nu 8.575 internationale studenten uit 139 landen aan de RUG. Er studeren weer net iets meer vrouwen (53,4%, was 52,5%) dan mannen aan de RUG.

“We vreesden door de coronacrisis een flinke daling in het aantal inschrijvingen, maar het tegendeel is waar”, vertelt rector Magnificus Cisca Wijmenga. “We zien nu vooral meer Nederlandse en Europese studenten.”

De opleidingen met de grootste stijging van het absolute aantal studenten zijn de bachelors Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid. Opleidingen met een relatief grotere instroom zijn de bachelorstudie Global Responsibility and Leadership, de master Mediastudies en de master Mechanical Engineering.