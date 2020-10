Aantal opgenomen coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen loopt op naar 50

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aantal opnames van patiënten met het coronavirus in Groningse ziekenhuizen is sinds afgelopen woensdag met zeven toegenomen. Op vrijdagochtend lagen 50 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen, waarvan negen op een Intensive Care-afdeling. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Ook in de rest van Noord-Nederland neemt het aantal ziekenhuisopnames toe. In Friesland zijn nu 42 mensen met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis, twaalf daarvan liggen op een IC. In Drenthe zijn vijf van de in totaal 19 patiënten op een IC opgenomen.

In totaal zijn 43 mensen van buiten de regio Noord-Nederland in een noordelijk ziekenhuis opgenomen. Twaalf van het liggen op een IC.