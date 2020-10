Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon RUG flink toegenomen

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De vertrouwenspersoon van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het afgelopen jaar opnieuw drukker gekregen. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het aantal meldingen steeg vorig jaar naar 171. dat zijn er 27 meer dan in 2018. De toename komt vooral door een stijging van het aantal meldingen door mannen, aldus het jaarrapport van het Bureau Vertrouwenspersoon. De meldingen gaan vaak over ‘personele problemen’, zoals op het gebied van werkomstandigheden, en in mindere mate over ongewenst gedrag. Het bureau spreekt niet van een trend of ontwikkeling. Daarvoor is de groep melders te klein, gezien de 30.000 studenten en 7000 medewerkers.

Opvallend is ook dat er vorig jaar 69 keer aan de bel getrokken werd door internationals, terwijl dat in 2018 nog 48 keer gebeurde. Ruim 40 procent van de meldingen door buitenlandse studenten en medewerkers ging over ongewenst gedrag, zoals intimidatie en discriminatie.