Aantal jonge huizenkopers stijgt met 75 procent in Groningen

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De groep jonge huizenkopers, in de leeftijd tot 35 jaar, is aan een sterke opmars bezig in de provincie Groningen. In het derde kwartaal is het aantal huizenkopers in deze groep met ruim 75 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van De Hypotheker.

Volgens de intermediair is de snelle opmars van deze groep mede te verklaren door de coronacrisis, omdat jonge huizenkopers nu minder concurrentie hebben van andere huizenkopers. Ook willen ze nu hun slag slaan, omdat zij verwachten dat ze de komende periode helemaal geen kans meer maken.

“Hoewel de cijfers de afgelopen maanden een positieve ontwikkeling laten zien, zijn de problemen van starters geen verleden tijd”, vertelt Bert Masson van De Hypotheker Groningen. “Slechts een deel van deze groep heeft de mogelijkheid om te profiteren van de huidige omstandigheden, bijvoorbeeld door de inbreng van eigen middelen. Het kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd fors te investeren in de bouw van betaalbare woningen, waardoor het aanbod van starterswoningen op termijn kan groeien. Dat is hard nodig, omdat juist starters in de afgelopen jaren een flinke achterstand hebben opgebouwd.”