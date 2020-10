Aantal hypotheekaanvragen stijgt sterkst in provincie Groningen

nieuws

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

Het aantal hypotheekaanvragen steeg in de afgelopen drie maanden het sterkst in Groningen. In provincie werden 51 procent meer hypotheken aangevraagd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een peiling van hypotheekadviseur De Hypotheker.

Volgens het adviesbedrijf zijn de woningen in de provincie betaalbaar en is er minder sprake van concurrentie op de huizenmarkt. Ook liggen veel woningen onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie van 310.000 euro. Daardoor kunnen huizenkopers profiteren van een aantal voordelen.

In Nederland als geheel is ook een stijging te zien in het aantal hypotheekaanvragen, maar deze stijging is wel een stuk afgevlakt. Het aantal hypotheekaanvragen steeg landelijk met achttien procent.