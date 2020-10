Aantal gemelde schades bij IMG doorbreekt miljoenengrens

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft deze week de grens van één miljoen opgenomen schades door aardbevingen doorbroken. Het instituut meldt dinsdag dat er nu zo’n 1.000 schademeldingen per week binnen komen, met ongeveer 20 schades per melding.

Waar begin 2018 ongeveer 150 schademeldingen per week binnenkwamen, zijn dat er nu tussen de 1.000 en 1.200 per week. Dat is opvallend, omdat de seismiciteit al sinds 2018 daalt. Ongeveer de helft van alle schades werd dit jaar gemeld. Momenteel komt verreweg het gros van de schademeldingen van adressen waar nooit eerder schade was gemeld en op grotere afstand van de epicentra van de bevingen.

“Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade en relatief veel minder uit het gebied met de meeste kans op schade” , zegt Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG. De vraag is hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Op basis van kennis van het schadebeeld zijn misschien ook andere afhandelingsmethoden mogelijk. Het roept ook de vraag op hoe we de kans op schade moeten meewegen. Daar is nader onderzoek voor nodig.”