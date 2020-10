Aantal coronabesmettingen in Groningen aan het dalen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Uit de wekelijkse coronacijfers wordt duidelijk dat het aantal besmettingen in de provincie Groningen afneemt. Groningen is daarmee één van de vier provincies waar deze trend te zien is.

Afgelopen weekend meldde OOG Tv al dat het reproductiegetal in de provincie onder de 1,0 was beland. Dit is nu ook terug te zien in grafieken die de NOS dinsdag publiceerde. In de grafiek voor Groningen is te zien dat het aantal besmettingen vanaf het begin van september fors oploopt. Op het hoogtepunt gaat het om 30 besmettingen per 100.000 inwoners. Ruim een week geleden is een dalende trend ingezet waarbij het nu op dit moment gaat om 20 besmettingen per 100.000 bewoners.

Friesland, Drenthe en Zeeland

Ook in Friesland en Drenthe is deze trend zichtbaar. Net als in de provincie Zeeland. Een verklaring hiervoor is niet te geven. De daling wordt ingezet vlak na de invoering van de gedeeltelijke lockdown. Of het een gevolg is van het eerdere maatregelenpakket, of dat er een andere reden is, is niet duidelijk.

Het effect is echter niet terug te zien in andere provincies. In de Randstad, Noord-Brabant en Overijssel is sprake van een forse groei. Zuid-Holland is het grootste zorgenkindje met meer dan 70 positieve testen per 100.000 inwoners. Het aantal besmettingen is een onderdeel waar het kabinet naar kijkt. Het kijkt echter ook naar het totaal aantal besmettingen in het land, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen. Deze laatste cijfers nemen toe.