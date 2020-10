Aantal afgelastingen in amateurvoetbal loopt verder op

sport

Foto Andor Heij

Het aantal afgelastingen dit weekeinde vanwege het coronavirus in het amateurvoetbal waarbij Groninger verenigingen zijn betrokken is opgelopen naar zes.

In de vierde klasse zaterdag gaat Rood Zwart Baflo – Mamio niet door. In de vijfde klasse zaterdag is De Fivel – Blauw Geel’15 van het programma gehaald en in de vijfde klasse zondag gaat het om Groen Geel – Eenrum.

Eerder werden de wedstrijden op zaterdag WHC – PKC’83 (1e klasse), DESZ – The Knickerbockers (2e klasse) en Loppersum – Be Quick 1887 zaterdag (derde klasse) al afgelast.