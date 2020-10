Aanleg ondergrondse voetgangerstunnel begonnen bij Hoofdstation

nieuws

De nieuwe voetgangerstunnel - Impressie: Koen van Velsen architecten & Beaty & the Bit

Aan de zuidzijde van het Hoofdstation is ProRail begonnen aan de bouw van de bouwkuip voor een nieuwe ondergrondse voetgangerspassage. ‘Een belangrijke stap in het project’, aldus de spoorwegbeheerder.

ProRail kiest voor het gebruik van diepwanden om de bouwkuip te maken. Deze methode is trillingsvrij en geluidsarmer dan bijvoorbeeld het inslaan of intrillen van damwanden. Daardoor is er minder hinder in de omgeving. In totaal wordt er ongeveer 5100 m3 beton voor de diepwanden gestort.

Op het hoofdstation van Groningen komt meer ruimte voor de treinen, waaronder voor doorgaande reizigerstreinen. Daarvoor worden meer sporen en perrons aangelegd. Ook komt er een nieuwe voetgangerstunnel en een aparte fietstunnel. Naar verwachting is de verbouwing van het station in 2023 klaar.