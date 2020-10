nieuws

Foto Andor Heij.

De aanleg van het nieuwe fietspad tussen de Iepenlaan in Selwerd en park Selwerd is in volle gang.

Tussen de Iepenlaan en de Ranonkelstraat langs de noordelijke ringweg wordt een heel nieuw pad aangelegd. Daarvoor zijn al diverse bomen gekapt of verplaatst. Vanaf de Ranonkelstraat wordt het bestaande fietspad (foto) verbeterd en verbreed.

Het fietspad moet begin volgend jaar klaar zijn. Later wordt het doorgetrokken naar het Jaagdpad.