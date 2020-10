Aangepaste Kinderboekenweek: “lezen is belangrijk”

nieuws

foto door: Elin Stil

We zitten middenin de anderhalve week durende Kinderboekenweek. Tijdens die week wordt het kinderboek gepromoot. Boekhandels als Boomker in Haren doen op al dan niet aangepaste wijze mee.

Het coronavirus zorgt ervoor dat er niet teveel mensen tegelijk in de winkel mogen zijn. Toch heeft de Harense boekhandel zich creatief uitgeleefd. “We hebben overal dino’s verstopt”, vertelde winkelmanager Charlotte Pennink zaterdagochtend op OOG Radio in Haren Doet. “Als kinderen de winkel in komen dan kunnen ze de zichtbaar verstopte dino’s zoeken. Er zijn er meer dan twintig verstopt, maar de meesten komen tot vijftien. Dan krijgen ze een grote medaille en zijn ze topzoeker van dino’s. Verder hebben we een ontwerpwedstrijd georganiseerd waarbij ze een beginletter van hun naam helemaal mooi mochten versieren zoals ze in de Middeleeuwen deden.”

Het zijn volgens Pennink vooral kinderen in de basisschoolleeftijd die nog veel lezen. “Ik denk dat kinderen op de basisschool nog behoorlijk veel lezen. Of het op de middelbare school ook zo is vraag ik me af. Ik denk dat het dan minder wordt omdat er dan concurrentie is van mobieltjes en games. Maar de Kinderboekenweek richt zich van oudsher vooral op basisschoolkinderen en daar worden nog veel boeken voor gekocht. Of ze ook worden gelezen weet ik niet.”

Voor oudere jongeren geldt dat vaak iets minder. “Ik geloof dat iedereen er inmiddels wel van doordrongen is dat lezen belangrijk is. Je ziet onderzoeken van de afgelopen tijd waarin staat dat jongeren zeer slecht geletterd zijn, en dat is een zorg. Niet omdat ze dan geen boeken lezen, maar vooral omdat ze dan niet eens formulieren van de overheid in kunnen vullen of snappen wat er op briefjes staat”, aldus Pennink.

Luister hier het interview met Charlotte Pennink terug:

Net als bij de reguliere Boekenweek is er het geschenk. Dat is dit jaar geschreven door Arend van Dam. “Het heet De Diamant van Banjarmasin, en dat is een superactueel boek bleek deze week omdat bekend werd dat de Nederlandse Staat een rapport heeft gekeken waarin staat dat alle roofkunst uit de voormalige koloniën teruggegeven moet worden, en laat die diamant daar nu toevallig ook bij zitten. Het boek gaat over de diamant en hoe die gevonden is.