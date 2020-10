“Aan het einde van de week gaat de temperatuur nog wat verder naar beneden”

nieuws

Bewolking en zo nu en dan buien waarbij de temperatuur aan het einde van de week nog een stapje verder terug doet. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er veel bewolking en vallen er regelmatig buien”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 4, wordt het 15 graden. In de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 10 graden. Woensdag zijn er eerst buien, later in de middag laat de zon zich af en toe zien en blijft het droog. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 5, wordt het dan 15 graden.”

“Donderdag houdt het onbestendige weer aan. Met 13 graden gaat de temperatuur op deze dag nog wat verder naar beneden.”