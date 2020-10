99 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; één nieuwe opname

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds woensdagochtend is het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen toegenomen met 99 nieuwe infecties. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM van donderdagochtend. Ook maakt het instituut melding van één nieuwe ziekenhuisopname van één inwoner van de gemeente.

In de rest van de provincie werden nog eens veertig nieuwe infecties vastgesteld. De meeste daarvan vonden plaats in de gemeente Westerkwartier met negen nieuwe infecties. Ook werden er besmettingen vastgesteld in de gemeenten Midden-Groningen (7), Oldambt (7), Stadskanaal (7), Veendam (7), Het Hogeland (6), Westerwolde (3), Appingedam (2), Delfzijl (1) en Pekela (1).

In de gemeente zijn nu 1816 mensen besmet geweest met COVID-19 sinds het begin van de pandemie. In de provincie als geheel staat de teller nu op 2742 besmettingen. In totaal zijn nu 82 inwoners van de provincie opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 21 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.