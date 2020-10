96 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 170 in provincie

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds maandagochtend zijn 96 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM onder inwoners van de gemeente Groningen. Deze cijfers werden dinsdagmiddag naar buiten gebracht. In de rest van de provincie werden 74 mensen positief getest.

Qua besmettingen vonden de GGD’en, na de gemeente Groningen, de meeste besmettingen in de gemeentes Midden-Groningen en Westerkwartier met elk dertien nieuwe infecties. In de afgelopen vierentwintig uur werden drie inwoners van de provincie in een ziekenhuis opgenomen met COVID-19. In de provincie werden geen overlijdens gemeld als gevolg van het virus.

In de afgelopen week werden 888 nieuwe infecties bij het RIVM gemeld uit de provincie Groningen. Acht mensen werden opgenomen in een ziekenhuis. Het RIVM houdt, zowel bij de ziekenhuisopnames als bij het aantal overledenen, wel een slag om de arm. De cijfers komen soms vertraagd binnen bij het rijksinstituut.

Hieronder vindt u het aantal nieuwe besmettingen per gemeente in de provincie Groningen tussen zondag- en maandagochtend:

Appingedam 2 Delfzijl 4 Groningen 96 Loppersum 0 Stadskanaal 12 Veendam 5 Pekela 5 Oldambt 4 Westerwolde 9 Midden-Groningen 13 Het Hogeland 7 Westerkwartier 13 Totaal 170

Landelijk werden 7393 nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarnaast werden er 112 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd, waarvan 25 op een Intensive Care. Bij het RIVM werden 34 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het virus.