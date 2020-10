96 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 156 in provincie

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal infecties met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds donderdagochtend toegenomen met 96 nieuwe besmettingen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die vrijdagmiddag naar buiten werden gebracht. In rest van de provincie werden nog eens 60 nieuwe infecties geconstateerd.

De 96 besmettingen in de gemeente Groningen zijn er 22 minder dan donderdag. Na de gemeente Groningen werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de gemeente Westerkwartier, met zestien nieuwe infecties. Een inwoner van dezelfde gemeente werd opgenomen in een ziekenhuis door COVID-19.

Hieronder volgt een overzicht met de besmettingsaantallen per gemeente:

Appingedam 0 Pekela 2 Delfzijl 0 Oldambt 3 Groningen 96 Westerwolde 8 Loppersum 1 Midden-Groningen 13 Stadskanaal 4 Het Hogeland 9 Veendam 4 Westerkwartier 16 Totaal 156