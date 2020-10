84 Stadjers melden zich bij Belastingdienst voor compensatie kinderopvangtoeslag

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Tot en met 12 oktober hebben zich in totaal 84 ouders uit de gemeente Groningen gemeld bij de Belastingdienst voor compensatie van onterecht teruggevorderde kinderopvangtoeslag. Dat is een stuk minder dan de schatting van 350 gedupeerden die wethouder Carine Bloemhoff maakte tijdens het politieke vragenuur van 30 september jongstleden.

Volgens de wethouder waren toen niet alle ouders die gedupeerd werden, door een fout van de Belastingdienst, in beeld. De wethouder had toen weinig zich op het aantal gevallen in de gemeente, omdat ouders bij de Belastingdienst uitdrukkelijk toestemming moeten verlenen aan de Belastingdienst om hun gegevens aan de gemeente door te geven. En als de ouders niet in beeld zijn bij de gemeente, kan er ook geen hulp geboden worden vanuit het lokale bestuur.

De Belastingdienst zelf laat maandag aan DvhN weten dat de aanmelding van ouders voor compensatie traag verloopt. Veel ouders zouden niet weten dat ze in aanmerking komen voor compensatie. Een nieuwe campagne moet daar verandering in gaan brengen.

Inmiddels hebben andere gemeenten in Nederland al wel zelf hulp voor de ouders op touw gezet, maar Groningen lijkt te wachten op actie vanuit de Belastingdienst. De staatssecretaris maakte eind september bekend dat gemeenten en de Belastingdienst direct 11 miljoen euro aan hulp zouden kunnen verstrekken aan gedupeerde gezinnen.