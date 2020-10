82 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; 149 in provincie

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Sinds maandagochtend is het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen toegenomen met 82 infecties. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag publiceerde. In de rest van de provincie werden nog eens 67 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Naast de gemeente Groningen vonden de meeste besmettingen plaats in de gemeente Midden-Groningen. Hier werden 16 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er werden geen nieuwe overlijdens of ziekenhuisopnames gemeld bij het RIVM.

Bekijk hieronder de besmettingscijfers per gemeente:

Appingedam 1 Pekela 1 Delfzijl 2 Oldambt 4 Groningen 82 Westerwolde 9 Loppersum 0 Midden-Groningen 16 Stadskanaal 9 Het Hogeland 10 Veendam 2 Westerkwartier 13 Totaal 149

In de afgelopen 24 uur kwamen er in Nederland 8182 nieuwe besmettingen bij, 171 meer dan gisteren. 284 mensen uit ons land werden in een ziekenhuis opgenomen. Er werden 46 mensen gemeld als overleden aan het coronavirus.

Snelheid stijging aantal infecties lijkt af te remmen

In de afgelopen week werden in de provincie Groningen 959 nieuwe besmettingen vastgesteld. Vorige week waren dat er 888. Deze week werden zes inwoners van de provincie opgenomen in een ziekenhuis met COVID-19, vorige week waren dat er acht. Eén persoon overleed deze week aan de ziekte, vorige week waren er geen sterfgevallen.

Volgens het RIVM lijkt de snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt iets af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden. Volgende week hoopt het RIVM te zien of deze trend doorzet.