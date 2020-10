750 handtekeningen op petitie voor ontheffing coronaregels EM2

nieuws

Foto: Facebook EM2

Bezoekers van EM2 zijn woensdagavond een petitie gestart om burgemeester Koen Schuiling te bewegen alsnog een ontheffing van enkele coronamaatregelen te verlenen aan de evenementenlocatie.

Petitiestarter Hilde Mellema schrijft dat EM2 moet sluiten als zij niet alsnog een ontheffing krijgen van de burgemeester van Groningen om meer dan 30 bezoekers toe te laten. “EM2 is met een ruimte van 900 vierkante meter (groter dan andere zalen die wel ontheffing hebben ontvangen) groot genoeg en kan met de 1,5 m afstand en alle benodigde maatregelen veel meer bezoekers ontvangen”, zo schrijft Mellema op Petities.nl

Hoewel eigenaar Chris Garrit zelf niet betrokken is bij de petitie, is ook hij niet blij met de uitsluiting van zijn bedrijf bij de ontheffineng van de strikte coronamaatregelen. Garrit is zelf ook voornemens om in gesprek te gaan met de gemeente, omdat hij vindt dat een locatie als EM2 net zoveel recht heeft op ontheffing als zijn gesubsidieerde collega’s.