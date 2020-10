47 nieuwe coronabemsettingen in gemeente Groningen; 109 in provincie

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds zondagochtend toegenomen met 47 infecties. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die maandagmiddag werden gepubliceerd. In de rest van de provincie werden nog eens 62 nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de Ommelanden vond de GGD de meeste besmettingen in de gemeente Stadskanaal (13). Eén inwoners van deze gemeente werd opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19. In de provincie werden voor de rest geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens door het coronavirus vastgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen tussen zondag- en maandagochtend per gemeente:

Appingedam 0 Pekela 4 Delfzijl 5 Oldambt 2 Groningen 47 Westerwolde 3 Loppersum 3 Midden-Groningen 9 Stadskanaal 13 Het Hogeland 11 Veendam 9 Westerkwartier 3 Totaal 109

In heel Nederland werden 10.353 nieuwe besmettingen vastgesteld, 145 meer dan gisteren. Landelijk werden 86 nieuwe patiënten meer opgenomen op verpleegafdelingen, in totaal nam het aantal opnames op Intensive Care-afdelingen toe met 16. Bij het RIVM zijn 26 overleden covidpatiënten gemeld.