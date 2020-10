“Aankoop gemaksvoeding vermindert voedselverspilling”

nieuws

Foto: flickr.com/photos/spine/

Overstappen op gemaksvoeding is een veelbelovende manier om voedselverspilling in huishoudens te verminderen. Dat stelt Marit Luiting-Drijfhout in het proefschrift waarop zij op 5 november promoveert aan de RUG.

Wereldwijd verdwijnt een derde van al het voedsel dat geproduceerd is voor menselijke consumptie in de afvalbak. Vaak zijn consumenten de grootste veroorzakers van deze voedselverspilling. Marit Luiting onderzocht ons gedrag bij de aankoop, consumptie en verspilling van voedsel en doet in haar proefschrift praktische aanbevelingen om voedselverspilling tegen te gaan.

Het maken van realistische beslissingen in de supermarkt, het vasthouden aan eerder gemaakte consumptieplannen en het overstappen op gemaksvoeding lijken veelbelovende manieren om zorgvuldiger om te gaan met ons voedsel, aldus Luiting. De periode tussen de aankoop en het daadwerkelijke consumeren draagt in hoge mate bij aan voedselverspilling. Voor consumptiemomenten die verder in de toekomst liggen maken we relatief gezonde, maar minder smakelijke voedselkeuzes. Op het moment van consumptie bezwijken we echter voor de verleiding van lekkerder maar minder gezond voedsel, met verspilling tot gevolg.

Een systeem waarbij klanten vooraf eten bestellen kan verspilling ook verminderen, Door bijvoorbeeld ongesneden groenten te vervangen door voorgesneden groenten kan de voedselverspilling in huishoudens met wel 65% afnemen, aldus Luiting.