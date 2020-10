Gemeente vraagt subsidie aan voor vergroening Damsterplein

nieuws

Damsterplein overzicht

De gemeente Groningen heeft subsidie aangevraagd voor het project “Damsterplein, the coolest square in town’. Het gaat om een Europese regeling die vernieuwende projecten steunt op het gebied van natuur, milieu- en klimaatbeleid.

De subsidie van één miljoen euro is bedoeld voor de herinrichting van het Damsterplein. Met het geld wordt het plein vergroend. “Door het planten van bomen en het aanleggen van groen ontstaat er meer schaduw en warmt het plein minder snel op,” aldus wethouder Glimina Chakor. “Bovendien kunnen we bij hevige regenval het water beter opvangen.”

Op een zomerse dag loopt de gevoelstemperatuur er soms op tot 41 graden. Uit onderzoek blijkt dat na vergroening de temperatuur geleidelijk zal dalen tot 32 graden. Door de aanleg van groene eilanden en hoogwaardige beplanting en het creëren van zitgelegenheid moet het plein een aantrekkelijke plek worden, aldus Chakor.

In februari 2021 wordt duidelijk of Groningen de subsidie krijgt. De plannen worden verder uitgewerkt in samenwerking met de Hanzehogeschool en de bewonersorganisatie.