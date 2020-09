Zwalkend GroenLinks dumpt diftar

Een zwalkend GroenLinks stemde gisterenavond, in een chaotisch verlopen debat, tegen de plannen voor de invoering van Diftar.

Het voorstel om afval te betalen per keer dat je het aanbiedt haalde het niet. Meerdere partijen wilden eerst onderzoek naar betalen per gewicht. Dat betekent dat er voorlopig gewoon een vast tarief voor afval blijft. Het college is verdeeld over de plannen, dus kon de raad kiezen tussen een vaste afvalstoffenheffing of een een heffing waarin je betaalt per keer. GroenLinks wethouder Glimina Chakor is zelf voorstander van Diftar.

De VVD wilde een onderzoek naar afvalheffing per kilo, zoals op dit moment in Haren. Die mogelijkheid had wethouder Chakor niet onderzocht Als de wethouder dat onderzoek zou toezeggen had de diftarheffing een meerderheid in de raad. Maar er werd geschorst en tot ieders verrassing wilde de GroenLinksfractie de invoering van diftar uitstellen.

Of en wanneer de Diftar heffing opnieuw op de agenda van de gemeenteraad zal staan is nog niet bekend.