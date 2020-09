‘Zorgt de nuchtere, noordelijke cultuur ervoor dat minder mensen seksueel geweld melden?’

nieuws

Foto: surdumihail via Pixabay

Het aantal meldingen van seksueel geweld bij het Centrum Seksueel Geweld in Groningen is in het afgelopen jaar met zeventien procent gestegen. Dat meldt het centrum vrijdagochtend in een persbericht. In vergelijking met de rest van Nederland is dat laat (28 procent). CSG gaat daarom onderzoek waarom de cijfers zoveel lager zijn in Noord-Nederland.

In 2019 hebben zich 218 slachtoffers gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe. Hiervan waren 111 zeer recent aangerand of verkracht. Bij de meer landelijke provincies (Noord-Nederland, Limburg, Zeeland en Achterhoek/Twente) zijn volgens Fetzen de Groot van het het CSG in absolute zin minder meldingen. “Tegelijkertijd is het percentage melder onder de 18 jaar hoger dan in de verstedelijkte gebieden”, zo stelt het CSG. “In Groningen zien we dat 43 procent van de acute slachtoffers onder de 18 jaar is.

Het CSG Groningen/Drenthe wil daarom, samen met andere organisaties, slachtoffers en hun omgeving ondersteunen in het bespreekbaar maken van het misbruik, zodat eerder adequate hulp geboden kan worden. De Groot: “Hoe eerder een slachtoffer hulp krijgt, hoe meer kans er is op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en het veilig stellen van sporen.