Zorgen over kwaliteit fietspad tussen Glimmen en Haren

Inwoners van Glimmen maken zich zorgen over de kwaliteit van het fietspad tussen Glimmen en Haren. Dit blijkt uit peiling die is gehouden door Glimmen.net. In het radioprogramma Haren Doet geeft Henk Niemeijer van Glimmen.net heeft in het radioprogramma Haren Doet een toelichting over de poll.

Vanuit het dorp kreeg Henk steeds meer signalen van bewoners over de slechte staat van het fietspad ter hoogte van de Lutsborgweg en Boerlaan. Mensen krijgen door de staat van het fietspad problemen met de fiets en verliezen hun spullen. ”Er is al langere tijd irritatie over de kwaliteit van het fietspad. Het is echt een item in het dorp” zo vertelt Henk.

83% heeft in de peiling aangegeven dat het fietspad in een zeer slechte staat is. Het ergste probleem op het fietspad zijn de boomwortels, aldus Henk. Hij ziet dat tegenwoordig alle paden worden vervangen door beton, maar dat is hier niet het geval. Fietsers gebruiken vanwege de slechte kwaliteit van het fietspad een alternatief. Echter zijn deze niet ideaal in vergelijking met het fietspad aan de Rijksstraatweg.

De gemeente weet door de poll dat deze problemen spelen. Henk hoopt dat in de toekomst iets wordt gedaan met de resultaten van de poll.

Beluister hieronder het gehele interview

