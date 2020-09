Zorgen bij Martini Ziekenhuis over tweede golf

nieuws

Ook bij het Martini Ziekenhuis heerst nog een hoop onduidelijkheid over wat er de komende periode gaat gebeuren. “En daar maken we ons best zorgen over”, zo schrijft het ziekenhuis vrijdagochtend op zijn website.

Volgens het ziekenhuis is het aantal geïsoleerde plekken op de ‘corona-verpleegafdeling’ makkelijk op te schalen. Voor de Intensive Care zijn er extra bedden en is er personeel van andere afdelingen opgeleid om de IC en de Spoedeisende Hulp te ondersteunen.

“We doen er in ieder geval alles aan om de beste zorg aan patiënten met corona te geven”, zo schrijft het ziekenhuis. “Ook zit onze energie in het zoveel mogelijk door laten gaan van de reguliere zorg. Daar gaan we voor!”