Zonnepark Vierverlaten wordt broedplaats voor de natuur

Foto: Mariska de Groot - Grunneger Power

De natuur krijgt alle ruimte op het drie jaar geleden gerealiseerde Zonnepark Vierverlaten bij Hoogkerk. Vrijdag zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd om het park te vergroenen.

Leden van de lokale energieco√∂peratie Grunneger Power en werknemers van ENGIE stroopten samen de mouwen op. Er werden boomstronken neergelegd bedoeld voor insecten, verharding werd verwijderd en er werd een grote zandrug aangelegd voor wilde bijen, egels en mollen. “Met de zonnepanelen wordt ieder jaar een hoop CO2 bespaard”, vertelt Marieke Wiersma van Grunneger Power. “Natuurlijk is dat al hartstikke mooi voor het milieu. Maar we kunnen nog meer doen, door ook de natuur op deze plek een handje te helpen. Zo wordt dit een fijne omgeving voor wilde bijen, kikkers, padden en andere beestjes. De grond krijgt hiermee een driedubbele functie: duurzame energie, lokale opbrengsten en meer biodiversiteit.”

Op het Zonnepark Vierverlaten liggen 7.777 zonnepanelen. De panelen zijn via Grunneger Power in eigendom van meer dan 300 bewoners en bedrijven uit Groningen. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Het terrein is vrijdag ook plantklaar gemaakt. In de herfst, als de grond wat vochtiger wordt en de temperatuur lager is, gaan er kleine bomen, fruitstruiken, kruidenmengsels en andere gewassen aangeplant.