Zondag sit-in op Grote Markt voor Moria

Foto: Mirre van de Klok

Zondagmiddag is er vanaf twee uur een sit-in op Grote Markt om in solidariteit te tonen met de vluchtelingen in Moria en alle ontheemde mensen in de wereld.



Er zullen kruisen op de grond worden aangebracht, met anderhalve meter tussenruimte, waar mensen kunnen zitten. Dit geldt ook voor hen die een huishouden vormen of een relatie hebben. Mondmaskers zijn verplicht.

Het protest is georganiseerd door Groningen Feminist Network, Internationale Socialisten Groningen, Democratische Academie Groningen, Queer Pride Groningen, Decolonize Groningen, Groningen Verwelkomt, Vluchtelingencomité Groningen, Missie050, IDEA, Fridays for Future en anderen. GroenLinks zal ook van de partij zijn.

‘Afgelopen woensdag brandde het Griekse vluchtelingenkamp Moria af, met 13.000 mensen zonder onderdak en basisveiligheid als gevolg. Het kamp was al ver over haar capaciteit. De reactie van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is schaamteloos. Ondanks dat meerdere gemeenten in Nederland eerder hebben aangegeven 500 kinderen uit Moria te willen verwelkomen, heeft het kabinet Rutte dit tot dusver geweigerd.

Wij eisen dat de Nederlandse overheid en de Europese Unie de mensen in Kamp Moria nu evacueren. Geen mens is illegaal. Wij eisen dat de Nederlandse overheid en de Europese Unie de noodzakelijke stappen zet voor een veilige toegang en de nodige materiële voorzieningen waarborgt voor alle vluchtelingen. Open de grenzen nu. Solidariteit met alle ontheemde mensen!’, schrijven de organisatoren.