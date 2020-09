Zondag actie bij EM2 voor vluchtelingen Lesbos

nieuws

Foto: Massimo Sestini

“050voorMoria”, zo heet de actie voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos die komende zondag plaatsvindt op het Suikerunieterrein.

Na de brand in vluchtelingenkamp Moria verandert de situatie op Lesbos van uur tot uur. Er is veel hulp nodig. Een aantal betrokken stadjes heeft de handen ineengeslagen. Onder de noemer ‘050 voor Moria’ zamelen zij komende zondag zoveel mogelijk geld in voor noodhulp. Het programma begint om 15.00 uur.

Het team organiseert zelf activiteiten bij en vanuit EM2 op het Suikerunieterrein, maar inmiddels hebben ook andere initiatieven aangehaakt. Het ingezamelde bedrag wordt na afloop gedoneerd aan Team Humanity. Die organisatie besteedt het geld eerst aan producten die te maken hebben met hygiëne, zoals babydoekjes, luiers en wc-papier.

Er is die dag van alles te doen bij EM2: Zo is er een pop-up store van Academie Minerva, met kunst, T-shirts bedrukken en portrettekenen. Er zijn activiteiten voor jong en oud zoals kinderyoga en de Relaxerette, een ronddraaiende installatie met hangmatten. ’s Avonds is er een pubquiz met prijzen die mede door winkeliers uit de stad ter beschikking zijn gesteld. Er zijn tussendoor gesprekken met diverse betrokkenen en organisaties over de situatie op Lesbos.