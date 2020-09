Zo ziet het Stadhuis er van binnen uit na een maand slopen (foto’s)

nieuws

De Raadszaal - Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Na een maand slopen is een deel van het interieur van het Stadhuis bijna onherkenbaar. Vanaf begin augustus is aannemer Rottinghuis druk aan het werk op tal van plekken, in en om het Stadhuis, aan een grondige verbouwing.

Bouwvakkers zijn op de zolder bezig met demontagewerkzaamheden, om ruimte te maken voor een nieuwe staalconstructie. Deze is nodig voor een nieuwe vloer en dak voor de nieuwe raadzaal. De wanden, plafonds en andere installaties installaties zijn verwijderd.

De Burgerzaal – Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Ook het glazen plafond van de huidige raadzaal is inmiddels weggehaald. Daar wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe Burgerzaal. Deze wordt drie verdiepingen groot, in het midden van het gebouw.

De voorgevel van het Stadhuis – Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Aan de buitenkant van het Stadhuis wordt nu de gevel gereinigd. Daarna wordt het huidige glas in de ramen vervangen en worden de houten kozijnen opnieuw geschilderd. De voorzijde is later dit najaar klaar. Dan verhuist de steiger naar de zuidzijde waar dan dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd. Volgend jaar komen de andere zijden vervolgens aan de beurt.

Begin 2022 moet de renovatie van het Stadhuis klaar zijn. Naast een uiterlijke opknapbeurt moet het gebouw dan voorzien zijn van energielabel A+++.

De binnenplaats – Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)