Foto FC Groningen.nl Zivkovic

Richairo Zivkovic traint niet langer mee met FC Groningen. Zijn Chinese club Changchun Yatai heeft de 23-jarige aanvaller gevraagd terug te keren naar China.

Daarmee zijn de geruchten over een eventuele komst naar FC Groningen van de baan.

De bij FC Groningen opgeleide Zivkovic had toestemming om zijn conditie op peil te houden in Groningen, omdat de competitie in de Chinese tweede divisie stil lag.