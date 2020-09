Ziggo kampt met grote storing in Groningen: “Sinds vanochtend geen internet”

nieuws

Klanten van Ziggo in Groningen hebben sinds woensdagochtend te kampen met de gevolgen van een storing. Voornamelijk aansluitingen in Paddepoel en Vinkhuizen lijken problemen te ondervinden.

De problemen begonnen woensdagochtend. Uit berichten op social media-kanalen en op de website allestoringen.nl valt op te maken dat behalve geen internet, klanten ook geen televisie hebben en telefonisch niet bereikbaar zijn. Ziggo is bekend met de storing en liet aanvankelijk weten dat de problemen rond 17.00 uur opgelost zouden zijn. Dat heeft men inmiddels bijgesteld naar 22.00 uur woensdagavond.

“Storing Paddepoel nog steeds niet verholpen, wat een drama. Alle thuiswerkers, studenten en gepensioneerden al vanaf vanmorgen zonder internet, tv en telefoon”, meldt Michiel. Mevrouw Visscher schrijft: “Hallo Ziggo, nog steeds geen internet in Paddepoel, gisteravond al in storing en nu vanaf vanochtend half 11 alweer. Het zou om 16:51 volgens de website zijn opgelost maar dit is niet zo. Hebben jullie een oplossing?”

