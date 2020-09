Ziekenhuizen Groningen bouwen tien procent reguliere zorg af

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Ziekenhuizen in Groningen bouwen vijf tot tien procent reguliere zorg af om genoeg capaciteit te hebben om coronapatiënten te behandelen. Dat laat het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland woensdagavond weten.

Volgens het AZNN wordt het afschalen van de reguliere zorg nauwkeurig geprioriteerd zodat er geen gezondheidsschade voor de patiënten ontstaat. In de drie noordelijke provincies wordt het landelijk opschalingsplan gevolgd. Over het algemeen is er in het Noorden bij ziekenhuizen en huisartsen genoeg capaciteit om zowel coronapatiënten te behandelen als de reguliere zorg uit te voeren. Het AZNN heeft daarnaast laten weten dat er in het Noorden capaciteit beschikbaar is om patiënten uit andere delen van het land op te vangen.

Er lagen woensdag 37 coronapatiënten in de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe. Daarvan zijn er 15 afkomstig uit andere regio’s.