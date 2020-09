Zeven nieuwe coronabesmettingen in provincie, vier in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de provincie Groningen zijn sinds vrijdag zeven personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Uit de informatie blijkt dat sinds vrijdag 1,2 personen op de 100.000 inwoners in de provincie positief getest werden. Vrijdag lag dit aantal eveneens op 1,2, donderdag op 1,4. De meeste positief geteste personen werden gevonden in de gemeente Groningen. Daar steeg het aantal besmette personen van 318 naar 322. De drie overige positief geteste personen werden gevonden in de gemeenten Midden-Groningen en Veendam.

In vergelijking met de cijfers van vorige week zaterdag blijkt dat de meeste besmettingen gevonden werden in de gemeente Groningen. Daar steeg het aantal met 26 van 296 naar 322. In de gemeente Westerkwartier kwamen er drie positief geteste personen bij, Midden-Groningen 3, Veendam 4, Oldambt 1 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten bleven de cijfers op 0 staan.

Landelijk werden er afgelopen 24 uur 654 personen positief getest. Vijf personen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, vier mensen kwamen te overlijden.