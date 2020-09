Zeven nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Volgens het RIVM zijn sinds woensdag zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het instituut, die donderdagmiddag werden gepubliceerd.

Daarmee komen het totale aantal besmettingen in de gemeente, volgens het RIVM, uit op een totaal van 612 sinds de uitbraak van het virus. De GGD Groningen sprak woensdag over een hoger getal, namelijk 622. Naast Groningen werd in de gemeente Westerwolde één besmetting vastgesteld bij een inwoner.

Opnieuw registreerde het RIVM geen overlijdens of ziekenhuisopnames door COVID-19 in de provincie. Op 1 mei werd voor het laatst ziekenhuisopname bevestigd in de provincie. Op 21 augustus werd voor het laatst een overledene gemeld.

Woensdag meldde de GGD Groningen dat het aantal besmettingen in de provincie bezig is met een daling. Volgens de dienst was 40 procent van de nieuwe besmettingen terug te voeren aan een bezoek van een ander land. Meer dan de helft vond plaats bij mensen tussen de 18 en de 30 jaar.